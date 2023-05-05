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Экс-футболист «Спартака» считает, что красно-белые обязаны устроить «Зениту» чемпионский коридор

Арас Озбилиз назвал всего одну причину, почему это должно случиться.
05 мая 2023 20:50
автор: Артур Гичунцев

В случае досрочной победы «Зенита» в РПЛ игроки «Спартака» должны устроить питерцам чемпионский коридор. Такое мнение выразил бывший футболист москвичей Арас Озбилиз.

«Не важно, что «Спартак» и «Зенит» заклятые соперники, в футболе главное – уважение», – отметил экс-игрок, чьи слова приводит Sport24.ru.

Напомним, 7 мая «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 18.00 мск. В случае победы над московским клубом питерцы досрочно выиграют чемпионский титул.

источник: Sport24.ru
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