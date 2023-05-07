Бубнов объяснил, почему Селихов допустил курьезную ошибку в матче с «Зенитом»

Сегодня, 7 мая, «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ и досрочно выиграл чемпионат России.

На старте встречи вратарь красно-белых Александр Селихов допустил ошибку, которая привела к голу: он пытался выбить мяч, но угодил в нападающего «Зенита» Клаудиньо, после чего мяч оказался в воротах москвичей.

Экс-футболист сборной СССР Александр Бубнов объяснил ошибку Селихова следующим образом: «Все из-за этой моды на розыгрыш мяча от своих ворот. Раньше даже классные защитники вроде Беккенбауэра не стеснялись выносить, а сейчас занимаются ерундой. Причем очень опасной ерундой!»

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как игроки красно-белых отреагировали на ошибку Селихова.

«Зенит» – чемпион. Вратарская ошибка решила исход чемпионата России