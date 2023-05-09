Лионель Месси летом перейдёт в «Аль-Хиляль»

Аргентинский нападающий Лионель Месси продолжит карьеру в «Аль-Хиляле», сообщает Associated Press.

Как информирует источник, клуб из Саудовской Аравии достиг соглашения с Лео, контракт будет подписан по окончании сезона.

Месси присоединился к «ПСЖ» в августе 2021 года. В текущем сезоне за команду Кристофа Галтье он сыграл 37 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

СМИ неоднократно писали, что «Аль-Хиляль» прилагает все усилия для приглашения Месси, так как ранее «Аль-Наср» подписал Криштиану Роналду. В частности, аргентинцу предложили договор с зарплатой в 400 млн евро за сезон.

Как сообщали французские источники, Антонелла Рокуццо, жена аргентинского нападающего Лионеля Месси, была настроена против переезда в Саудовскую Аравию.