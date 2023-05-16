У вратаря сборной Австрии обнаружили рак

Голкипер сборной Австрии Хайнц Линднер, выступающий за «Сьон», сообщил печальную новость.

По словам игрока, у него обнаружили рак яичка. на ранней стадии. Он уже перенес операцию и взял паузу в карьере, чтоб сосредоточиться на лечении.

Таким образом, вратарь не поможет национальной команде в матчах квалификации Евро-2024 со сборными Бельгии (17 июня) и Швеции (20 июня).

Добавим, что Линднеру 32 года. За первую команду страны он провел 36 матчей. Что касается клубной карьеры игрока, то помимо «Сьона» он также играл за «Базель», «Айнтрахт», «Грассхоппер» и другие.