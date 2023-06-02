Бушманов назвал команду, которая, скорее всего, займет второе место в РПЛ

ЦСКА с большой долей вероятности выиграет серебряные медали РПЛ. Об этом заявил бывший футболист армейцев Евгений Бушманов.

«Последний тур покажет, кто больше заслужил попасть в тройку. Но и ЦСКА, и «Спартак», и «Ростов» заслужили медали. У армейцев всё в их руках, поэтому у них больше шансов завоевать серебро», – заявил Бушманов «Чемпионату».

Напомним, ЦСКА опережает «Спартак» на одно очко, а «Ростов» – на 2.

В заключительном, 30-м туре РПЛ, армейцы сыграют с командой Валерия Карпина, а красно-белые – с «Крыльями Советов».