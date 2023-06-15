Матыцин рассказал, как обстоят дела с возвращением российских команд на турниры УЕФА

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос о возвращении российских команд на турниры УЕФА. По его словам, работа в этом направлении ведется, однако, более точную информацию могут дать представители РФС.

«Это отдельная организация. Конечно, мы в курсе, мы активно взаимодействуем с РФС, но вопросы взаимодействия с международными федерациями в компетенции национальных федераций, – сказал Матыцин, чьи слова передает корреспондент «Советского спорта».

Напомним, сборную России отстранили от участия международных турнирах из-за непростой геополитической ситуации. По этой же причине санкции ввели против российских клубов: они лишись возможности выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и других еврокубках.

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы вернутся на международную арену, как только наладится политическая обстановка.