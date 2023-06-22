В «Барселоне» подтвердили возможный трансфер Гюндогана

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани отреагировал на слухи о переговорах с полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом.

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист уже прошел медосмотр и подписал контракт до 2025 года.

«Все только начинается», – сказал функционер, которого цитирует Фабрицио Романо.

Напомним, немецкий хавбек выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 51 матч, забил 11 голов и отдал 7 голевых передач, став чемпионом АПЛ, обладателем Кубка Англии и победителем Лиги чемпионов.