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В «Барселоне» подтвердили возможный трансфер Гюндогана

Ранее сообщалось, что игрок уже прошел медосмотр и подписал двухлетний контракт.
22 июня 2023 09:22
автор: Артур Гичунцев

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани отреагировал на слухи о переговорах с полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом.

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист уже прошел медосмотр и подписал контракт до 2025 года.

«Все только начинается», – сказал функционер, которого цитирует Фабрицио Романо.

Напомним, немецкий хавбек выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 51 матч, забил 11 голов и отдал 7 голевых передач, став чемпионом АПЛ, обладателем Кубка Англии и победителем Лиги чемпионов.

источник: «Советский спорт»
В «Барселоне» подтвердили возможный трансфер Гюндогана
Ранее сообщалось, что игрок уже прошел медосмотр и подписал двухлетний контракт.
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