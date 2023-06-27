«Локомотив» согласовал трансфер нападающего «Сочи» Сарвели

Форвард «Сочи» Владислав Сарвели продолжит карьеру в «Локомотиве». Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

По его данным, столичный клуб договорился о переходе игрока за 1 млн евро.

Отмечается, что красно-зеленые также рассматривали экс-нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза, но в конечном итоге решили подписать Сарвели.

25-летний форвард провел в прошедшем сезоне РПЛ 26 матчей и забил 4 гола. Также на его счету голевая передача.

Ранее Сарвели выступал за «Крылья Советов». Он является воспитанником «Чертаново», которое покинул летом 2020 года.