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«Локомотив» согласовал трансфер нападающего «Сочи» Сарвели

О переходе объявят в ближайшее время.
27 июня 2023 19:24
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Сочи» Владислав Сарвели продолжит карьеру в «Локомотиве». Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

По его данным, столичный клуб договорился о переходе игрока за 1 млн евро.

Отмечается, что красно-зеленые также рассматривали экс-нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза, но в конечном итоге решили подписать Сарвели.

25-летний форвард провел в прошедшем сезоне РПЛ 26 матчей и забил 4 гола. Также на его счету голевая передача.

Ранее Сарвели выступал за «Крылья Советов». Он является воспитанником «Чертаново», которое покинул летом 2020 года.

источник: «Советский спорт»
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