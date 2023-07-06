Клубы АПЛ начали борьбу за Пауло Дибалу

Форвард «Ромы» Пауло Дибала может перебраться в чемпионат Англии. Об этом пишет Corriere dello Sport.

По данным источника, на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».

Отмечается, что сумма отступных в его контракте составляет 12 млн евро, однако, этот ценник действует только для зарубежных клубов. Командам из Серии А придется выложить за аргентинца 20 млн евро.

До перехода в «Рому» Дибала выступал за «Ювентус» и считался главной звездой «строй синьоры». В составе римлян он играет июля 2022-го.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии форвард забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.