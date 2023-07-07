Почеттино рассказал, когда Лукаку должен присоединиться к «Челси» 

Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил, что ожидает увидеть нападающего Ромелу Лукаку в расположении лондонского клуба на следующей неделе.

«Он должен вернуться 12 или 13 июля, чтобы стать частью команды и начать предсезонную подготовку. Когда он приедет, он зайдет в мой офис», — приводит слова наставника «пенсионеров» Daily Mail.

Добавим, что прошедший сезон Лукаку проводил на правах аренды в «Интере». За миланскую команду он сыграл 37 встреч, отличился 14 забитыми мячами и отдал семь результативных передач. Контракт 30-летнего игрока с «Челси» рассчитан до лета 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.