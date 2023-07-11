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Ребров рассказал, что помешало Мевле заиграть в «Спартаке»

За четыре месяца словенец провёл всего 7 матчей.
11 июля 2023 16:22
автор: Артур Гичунцев

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров рассказал, почему словенский футболист Миха Мевля не смог проявить себя в московском клубе.

По словам функционера, игрок подвергся давлению на родине: у него арестовали банковские счета, а также пытались исключить детей из детского сада.

«Мы об этом узнали только в ноябре, он никому ничего не рассказывал, даже своему агенту.

На фоне этого и результаты пошли вниз. По Мевле было видно, что он сам хочет поскорее уехать, лишь бы прекратилось политическое давление», – написал Ребров в своей колонке на сайте Sports.ru.

33-летний Мевля перешёл в «Спартак» в сентябре 2022 года. В составе красно-белых он провёл 7 матчей и получил жёлтую карточку. Словенец покинул москвичей в январе 2023-го.

источник: Sports.ru
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