Тер Штеген может завершить карьеру в «Барселоне»

«Барселона» хочет продлить контракт с вратарем сборной Германии Марк-Андре тер Штегеном. Такой информацией располагает Marca.

По данным источника, на «Камп Ноу» довольны выступлением голкипера. Кроме того, боссы сине-гранатовых считают, что он пользуется авторитетом в команде и поддерживает хорошую атмосферу в раздевалке.

Сам немец доволен своим положением в «Барселоне» и готов продлить договор.

Отмечается, что контракт вратаря будет рассчитан до 2028 года. В испанском гранде хотят, чтоб голкипер завершил свою карьеру на «Камп Ноу».

Напомним, Тер Штегену 31 год. За каталонцев он играет с июля 2014-го. Он помог команде выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Испании (5 раз) и ряд других трофеев.