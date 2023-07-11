ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тер Штеген может завершить карьеру в «Барселоне»

Немец выступает на «Камп Ноу» с 2014 года.
11 июля 2023 17:25
автор: Артур Гичунцев

«Барселона» хочет продлить контракт с вратарем сборной Германии Марк-Андре тер Штегеном. Такой информацией располагает Marca.

По данным источника, на «Камп Ноу» довольны выступлением голкипера. Кроме того, боссы сине-гранатовых считают, что он пользуется авторитетом в команде и поддерживает хорошую атмосферу в раздевалке.

Сам немец доволен своим положением в «Барселоне» и готов продлить договор.

Отмечается, что контракт вратаря будет рассчитан до 2028 года. В испанском гранде хотят, чтоб голкипер завершил свою карьеру на «Камп Ноу».

Напомним, Тер Штегену 31 год. За каталонцев он играет с июля 2014-го. Он помог команде выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Испании (5 раз) и ряд других трофеев.

источник: «Советский спорт»
Бывший футболист сборной России стал директором казахстанского «Тобола»
Детали соглашения не разглашаются.
11.07.2023 17:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
Экс-нападающий сборной Румынии Адриан Муту возглавил «Нефтчи»
Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на два года.
11.07.2023 17:36
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«ПСЖ» согласился продать Паредеса в «Галатасарай»
Стало известна сумма трансфера.
11.07.2023 17:16
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Стала известна сумма, которую «Спартак» предложил «Тоттенхэму» за Санчеса
Клубы продолжают переговоры.
11.07.2023 16:49
Футбол
автор: Максим Скороходов
Спортивный директор «Факела» огласил задачу команды на сезон РПЛ
Воронежский клуб начнет новый сезон РПЛ гостевым матчем против «Ростова».
11.07.2023 16:47
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«ПСЖ» заинтересован в приобретении Влаховича
По данным источника, клуб уже установил контакты.
11.07.2023 16:42
Футбол
автор: Александр Евграфов
Ари считает, что сейчас в РПЛ нет лучшего футболиста
По его мнению, ранее таким был Роман Широков.
11.07.2023 16:31
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Ребров рассказал, что помешало Мевле заиграть в «Спартаке»
За четыре месяца словенец провёл всего 7 матчей.
11.07.2023 16:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Ещенко объяснил, почему покинул академию «Спартака»
Бывший футболист занял должность в «Кубани».
11.07.2023 16:18
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.