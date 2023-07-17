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Рэшфорд станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ

Игроку повысят зарплату на фоне интереса со стороны «Барселоны» и «Реала».
17 июля 2023 20:26
автор: Артур Гичунцев

Форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд согласовал новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет The Times.

По данным источника, нападающему поднимут зарплату до 325 тысяч фунтов в неделю. К слову, сейчас футболист получает 250 тысяч фунтов.

Таким образом, 25-летний Рэшфорд станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ. Больше него получают лишь Джейдон Санчо, Мохамед Салах (оба по 373 тысячи фунтов в неделю), а также Эрлинг Холанд (402 тысячи) и Кевин Де Брюйне (425 тысяч).

Ранее сообщалось, что Маркус Рэшфорд интересен «Барселоне» и мадридскому «Реалу».

источник: «Советский спорт»
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