УАФ во второй раз потребовала исключить Россию из ФИФА и УЕФА

В Украине отреагировали на участие «Севастополя» и ялтинского «Рубина» в чемпионате России.

Так, пресс-служба УАФ опубликовала письмо, адресованное руководству ФИФА и УЕФА с требованием исключить Россию.

«УАФ расценивает такие действия как грубое нарушение уставов ФИФА и УЕФА, а также решения УЕФА об особом статусе крымского футбола. УАФ снова обращается в ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность исключения РФС из членства в ФИФА и УЕФА», – сказано в письме организации.

Напомним, в июне этого года «Рубин» и «Севастополь» прошли аттестацию ФНЛ для участия в чемпионате Второй лиги, а в воскресенье, 16 июля, команды провели первые матчи в третьем по силе российском дивизионе.