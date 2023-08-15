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Защитник сборной Чили может перейти в клуб РПЛ

Transfermarkt оценивает футболиста в 1,8 млн евро.
15 августа 2023 10:50
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Уракана» Гильермо Сото может продолжить карьеру в чемпионате России.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист ESPN Пабло Рамос, 29-летний футболист получил предложение от клуба РПЛ. «Уракан» готов продать игрока сборной Чили. Итог переговоров по сделке зависит от решения Сото.

Контракт защитника с «Ураканом» истекает в декабре 2025 года. Сото успел провети три матча за сборную Чили.

В текущем сезоне Гильермо сыграл в 30 встречах, отметившись в них одной результативной передачей.

источник: ESPN
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