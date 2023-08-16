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Гвардиола – перед матчем с «Севильей» за Суперкубок УЕФА: у этой команды неповторимый дух

Встреча состоится сегодня, 16 августа.
16 августа 2023 08:25
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий перед матчем с «Севильей» за Суперкубок УЕФА.

По словам специалиста, команда настроена серьезно и хочет выиграть очередной трофей. При этом наставник не стал скрывать, что восхищается игрой испанского клуба.

«Мы соскучились по соревнованиям, жаждем нового вызова. Хотим защитить то, что выиграли в прошлом году.

В таких матчах нужно делать что-то сверх нормы. У «Севильи» неповторимый дух. Мы очень рады, что будем сражаться с ними в этом поединке», – сказал он.

Напомним, «Манчестер Сити» сыграет за Суперкубок УЕФА на правах победителя Лиги чемпионов, а «Севилья» – как победитель Лиги Европы.

Встреча состоится сегодня, 16 августа, и пройдет в Греции. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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