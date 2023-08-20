Соболев заявил, что «Спартак» отвратительно играл с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал комментарий после поражения «Зениту» (1:3) в 5-м туре РПЛ.

«Спасибо большое нашим болельщикам, сегодня их было почти 35 тысяч. Это хотя бы было похоже на футбол. По игре, играли мы отвратительно, особенно в пером тайме. «Спартак» не имеет права так играть», - сказал Соболев в интервью «Советскому спорту».

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

В следующем туре питерцы 26 августа на своём поле примут екатеринбургский «Урал». «Спартак» в этот же день сыграет на своём поле с грозненским «Ахматом».