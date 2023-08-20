ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Соболев заявил, что «Спартак» отвратительно играл с «Зенитом»

Красно-белые уступили принципиальному сопернику.
20 августа 2023 23:15
автор: Максим Скороходов, Никита Плохих

Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал комментарий после поражения «Зениту» (1:3) в 5-м туре РПЛ.

«Спасибо большое нашим болельщикам, сегодня их было почти 35 тысяч. Это хотя бы было похоже на футбол. По игре, играли мы отвратительно, особенно в пером тайме. «Спартак» не имеет права так играть», - сказал Соболев в интервью «Советскому спорту».

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

В следующем туре питерцы 26 августа на своём поле примут екатеринбургский «Урал». «Спартак» в этот же день сыграет на своём поле с грозненским «Ахматом».

источник: «Советский спорт»
Соболев заявил, что ему не понравился настрой «Спартака» в раздевалке перед матчем с «Зенитом»
Форвард обрушился с жесткой критикой на свою команду.
20.08.2023 23:20
Футбол
автор: Максим Скороходов
Нападающий «Зенита» Сергеев: игра со «Спартаком» очень порадовала
Сине-бело-голубые победили принципиального соперника.
20.08.2023 23:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
Нападающий «Зенита» Сергеев пожелал Захаряну удачу в «Реал Сосьедаде»
Полузащитник сборной России продолжит карьеру в Испании.
20.08.2023 23:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
Михаил Кержаков о матче со «Спартаком»: это только журналистам кажется, что все так просто
«Зенит» уверенно обыграл «Спартак» в Москве.
20.08.2023 22:38
Футбол
автор: Александр Шульгин
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как отреагировал на первый гол Далера Кузяева за «Гавр»
Экс-игрок сине-бело-голубых продолжил карьеру во Франции.
20.08.2023 22:36
Футбол
автор: Максим Скороходов
Голы Педри и Торреса принесли «Барселоне» победу над «Кадисом»
Команда Хави набрала 4 очка в двух матчах.
20.08.2023 22:33
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Монако» разгромил «Страсбург», Головина заменили после голов
«Монако» разгромил «Страсбург», Головина заменили после голов
Уверенное начало нового сезона для монегасков.
20.08.2023 22:04
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Ахмат» разгромил «Оренбург»
«Ахмат» разгромил «Оренбург»
Исход был предрешён после 35 минут.
20.08.2023 21:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.