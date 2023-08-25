Люк Шоу получил травму и выбыл на длительный срок

«Манчестер Юнайтед» сообщил о травме флангового защитника Люка Шоу. Как информирует клубная пресс-служба, футболист получил мышечное повреждение на тренировке.

По словам медицинской службы, игрок выбыл на несколько недель, однако, не исключается, что для восстановления ему потребуется куда больше времени.

Таким образом, Шоу не поможет «МЮ» в ближайших матчах. Также он не сможет сыграть за сборную Англии в матчах квалификации чемпионата Европы с командами Украины и Шотландии.