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Хавбек «Спартака» Игнатов высказался о популярности московской команды 

По мнению 23-летнего футболиста, в России все любят красно-белых.
30 августа 2023 16:18
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов объяснил, почему столичный клуб имеет большую популярность среди болельщиков.

«То, что про «Спартак» говорят, это значит, что все любят этот клуб. Это приятно. Когда мы играем плохо, принимаем любую критику. «Спартак» — самый популярный клуб страны? Я думаю, что да. Без вариантов», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

В настоящее время «Спартак» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе десять очков после шести игр.

Во вторник, 29 августа, подопечные Гильермо Абаскаля разгромили «Динамо» (4:1) в Кубке России.

источник: «РБ-Спорт»
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