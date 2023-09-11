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Молодёжная сборная России одержала победу над Узбекистаном в товарищеском матче 

Встреча национальных команд прошла в Бухаре. 
11 сентября 2023 18:20
автор: Глеб Шевяков

Футболисты молодёжной сборной России оказались сильнее национальной команды Узбекистана в контрольном матче.

Очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу россиян.

За команду победителей забитыми мячами отметились Алексей Колтаков (2-я минута) и Илья Ишков (15).

Сегодня, 11 сентября, также состоится товарищеский матч основной сборной России с олимпийской национальной командой Египта. Начало игры – 19:00 по московскому времени.

Товарищеский матч.

Узбекистан (U-21) – Россия (U–21) – 0:2 (0:2)

Голы: – Колтаков, 2. Ишков, 15.

источник: «Советский спорт»
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