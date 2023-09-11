Молодёжная сборная России одержала победу над Узбекистаном в товарищеском матче 

Футболисты молодёжной сборной России оказались сильнее национальной команды Узбекистана в контрольном матче.
Очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу россиян.
За команду победителей забитыми мячами отметились Алексей Колтаков (2-я минута) и Илья Ишков (15).
Сегодня, 11 сентября, также состоится товарищеский матч основной сборной России с олимпийской национальной командой Египта. Начало игры – 19:00 по московскому времени.
Товарищеский матч.
Узбекистан (U-21) – Россия (U–21) – 0:2 (0:2)
Голы: – Колтаков, 2. Ишков, 15.
источник: «Советский спорт»