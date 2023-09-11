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Пономарёв - о втором матче сборной с Египтом: в Европе мы бы скатились в помойную яму

Бывший игрок сборной СССР также оценил уровень российского футбола. 
11 сентября 2023 22:19
автор: Элина Бурина

Слабый футбол, закрепощённая молодёжь и скучная игра - именно так описал матч сборной России и национальной олимпийской команды Египта бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

Вторая товарищеская игра России и олимпийской сборной Египта, проходившая в Суэце, завершилась со счётом 1:2 в пользу хозяев матча.

«Эту игру я не смотрел. Вообще неинтересно на молодёжь смотреть. Так, включил, глянул. Думаю, ничего удивительного в поражении нет, у нас сейчас футбол очень слабый, на международной арене нам делать нечего, в Европе мы бы вообще скатились в помойную яму. Молодёжь у нас вообще погибшая, их неправильно обучают, закрепощают, не дают индивидуально развиваться.

Завтра обязательно посмотрю на игру с Катаром, хочу увидеть, что из себя наша сборная представляет. Но могу сказать сразу - ничего не представляет. Я смотрю на «Зенит», там иностранцы играют, на ЦСКА, иногда на «Спартак», потому что бегут вперёд. Многие тренеры из прошлого с ума бы сошли от такого футбола, они там, наверно, в гробу переворачиваются. Это просто тягомотина, поперёк и назад, я сразу выключаю телевизор. Я не удивлен, сейчас футболисты и болельщиков с дурным вкусом воспитали. Раньше, когда отдавали пас назад вратарю, публика уже свистела. Только вперёд, только атака - вот интересный футбол», - сказал Пономарёв.

Напомним, в обеих сборных игроки на поле не могли превышать возраста 23 лет, а матчем руководил Виктор Онопко. Автором единственного гола со стороны России стал Сергей Пиняев, забивший с пенальти на 7 минуте.

Сборная России рассыпалась в матче с Египтом. Нас может победить любой соперник?

источник: «Советский спорт»
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