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«Ахмат» – «Краснодар»: во сколько игра 8-го тура РПЛ, где смотреть матч

Встреча начнется в 16:30.
16 сентября 2023 11:37
автор: Виталий Овсянников

16 сентября в 16:30 (мск) в матче 8-го тура РПЛ грозненский «Ахмат» проведёт домашний матч против «Краснодара».

Игра состоится на стадионе «Ахмат Арена». Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалев (Воронеж).

Посмотреть встречу «Ахмат» – «Краснодар» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч-Премьер».

На текущий момент грозненский клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в активе. В прошлом туре «Ахмат» одержал гостевую победу над «Уралом» (1:0). «Краснодар» идет на первом месте с 17 баллами. В 7-м туре «быки» взяли верх над «Спартаком» (2:0).

источник: «Советский спорт»
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