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«Барселона» и «Антверпен» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Команды встретятся сегодня, 19 сентября, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании.
19 сентября 2023 21:07
автор: Глеб Шевяков

«Барселона» и «Антверпен» назвали стартовые составы команд на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Очная встреча пройдёт во вторник, 19 сентября, на арене «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Начало игры – 21:45 по московскому времени.

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Кунде, Кристенсен, Бальде, де Йонг, Гюндоган, Гави, Рафинья, Феликс, Левандовски.

«Антверпен»: Бутез, Вейндал, Баликвиша, Муя, Янссен, Алдервейрелд, Эккеленкамп, Кейта, Батай, Кулибали, Вермеерен.

По итогам прошлого сезона «Барселона» стала победителем Ла Лиги, а «Антверпен» – чемпионом Бельгии, что позволило командам напрямую выйти в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Действующим обладателем титула является «Манчестер Сити».

источник: «Советский спорт»
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