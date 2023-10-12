Карпин рассказал, что ему не понравилось в игре сборной России в матче с Камеруном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о прошедшем товарищеском матче, в котором его команда обыграла Камерун со счётом 1:0.

Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

«Создали достаточно много моментов. Было бы еще лучше, если бы не было столько потерь», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).