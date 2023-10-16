Николай Наумов: Кения будет биться с Россией как в последний раз

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от контрольной игры между сборной России и Кенией.

«С Кенией будет тяжелее, чем с Камеруном. У меня такие предчувствия, что мы сыграем с ними вничью. Хотя сборная Кении, наверное, послабее, но они будут биться как в последний раз. И я боюсь, что у наших после Камеруна будет какая-то недооценка», – приводит слова Наумова РБ-Спорт.

Напомним, встреча Россия — Кения состоится в понедельник, 16 октября, в 19:00 (мск). Игра пройдёт в Анталье (Турция).

Ранее состоялась товарищеская встреча между Россией и Камеруном, которая завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.