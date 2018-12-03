Владимир Габулов: Безусловно, Бельгия – безоговорочный фаворит нашей группы

Футбол 03 декабря 2018 17:27 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Бельгия и Россия попали в одну группу отбора Евро-2020.

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о раскладе сил в группе I отборочного турнира Евро-2020.

В воскресенье в Дублине прошла жеребьевка квалификации Евро-2020. По ее итогам сборная России попала в группу I к Бельгии, Шотландии, Кипру, Казахстану и Сан-Марино.

«Безусловно, Бельгия – безоговорочный фаворит, эта команда и на чемпионате мира показала очень хороший результат, и в целом бельгийская школа футбола является одной из ведущих в Европе, – приводит ТАСС слова Габулова. – Плюс по именам команда Бельгии – это, конечно, топ-сборная.

Что касается нашего противостояния, то здесь все зависит от нас и от того, в каком состоянии будут бельгийцы».

Напомним, с января по май этого года Габулов выступал за «Брюгге», в составе которого стал чемпионом Бельгии.

Бельгия и Россия сыграют друг с другом 21 марта в первом туре отборочного турнира.