Бывший президент «Барселоны» Нуньес умер в возрасте 87 лет (фото) - Советский спорт
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    • Футбол03 декабря 2018 17:43Источник: ФК «Барселона»Автор: Сметанникова Дарья

    Бывший президент «Барселоны» Нуньес умер в возрасте 87 лет (фото)

    Пресс-служба «Барселоны» сообщила о смерти бывшего президента клуба Хосепа Луиса Нуньеса.

    Нуньес скончался в возрасте 87 лет. Он был президентом «Барселоны» с 1978 по 2000 год.

    За время правления Нуньеса «Барселона» семь раз выигрывала чемпионат Испании, шесть раз становился обладателем Кубка Испании, и впервые выиграла Кубок чемпионов в 1992 году.

    «Сегодня мы потеряли Хосепа Луиса Нуньеса — большого человека для «Барселоны». Он изменил облик нашего клуба. В памяти навсегда останутся эмоциональные моменты, которые мы пережили в необычайный период нашей истории. Покойся с миром», - сообщил нынешний президент каталонского клуба Жозеп Мария Бартомеу.

    #нуньес луис хосеп#фк барселона#бартомеу жозеп#испанская примера
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