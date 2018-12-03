Бывший президент «Барселоны» Нуньес умер в возрасте 87 лет (фото)

Футбол 03 декабря 2018 17:43 Источник: ФК «Барселона» Автор: Сметанникова Дарья

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о смерти бывшего президента клуба Хосепа Луиса Нуньеса.

Нуньес скончался в возрасте 87 лет. Он был президентом «Барселоны» с 1978 по 2000 год.

За время правления Нуньеса «Барселона» семь раз выигрывала чемпионат Испании, шесть раз становился обладателем Кубка Испании, и впервые выиграла Кубок чемпионов в 1992 году.

«Сегодня мы потеряли Хосепа Луиса Нуньеса — большого человека для «Барселоны». Он изменил облик нашего клуба. В памяти навсегда останутся эмоциональные моменты, которые мы пережили в необычайный период нашей истории. Покойся с миром», - сообщил нынешний президент каталонского клуба Жозеп Мария Бартомеу.