Бывший президент «Барселоны» Нуньес умер в возрасте 87 лет (фото)

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о смерти бывшего президента клуба Хосепа Луиса Нуньеса.
Нуньес скончался в возрасте 87 лет. Он был президентом «Барселоны» с 1978 по 2000 год.
За время правления Нуньеса «Барселона» семь раз выигрывала чемпионат Испании, шесть раз становился обладателем Кубка Испании, и впервые выиграла Кубок чемпионов в 1992 году.
«Сегодня мы потеряли Хосепа Луиса Нуньеса — большого человека для «Барселоны». Он изменил облик нашего клуба. В памяти навсегда останутся эмоциональные моменты, которые мы пережили в необычайный период нашей истории. Покойся с миром», - сообщил нынешний президент каталонского клуба Жозеп Мария Бартомеу.
Hoy hemos perdido a Josep Lluís Núñez, un gran barcelonista que cambió la fisonomía de nuestro club. Desde su recuerdo, volvemos a revivir momentos y emociones de un periodo extraordinario de nuestra historia. Descanse en paz pic.twitter.com/otig54xout— Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) 3 декабря 2018 г.