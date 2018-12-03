Евгений Бушманов: Считаю, что у болельщиков «Спартака» есть определенные основания, чтобы выражать недовольство

Футбол 03 декабря 2018 18:39 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре красно-белых под руководством Олега Кононова.

- Есть мнение, что игра «Спартака» Кононова слабо отличается от игры команды под руководством Карреры. Согласны?

- Смотря о каком периоде игры идет речь. Тем не менее, важно, что Кононов работает главным тренером «Спартака» совсем недолго. Но если мы будем сравнивать игру команды с последним периодом руководства Карреры, то различия уже видны. Они касаются и состава, и взаимодействий на поле. Если же мы будем сравнивать игру красно-белых Кононова с образцами лучших матчей прошлого и позапрошлого сезонов, то в ней есть что-то общее.

- В отличие от Массимо, новый тренер сделал ставку на опытных футболистов, в числе которых и Денис Глушаков, что не понравилось болельщикам. Удивлены, что трибуны по-прежнему продолжают критиковать конкретную группу игроков?

- Считаю, что у болельщиков есть определенные основания для того, чтобы выражать недовольство. Понятно и то, что это не идет на пользу «Спартаку». Определенно, это оставляет отпечаток на общекомандных взаимодействиях, на игре. Что касается Глушакова, то невооруженным глазом видно, насколько сильно он старается и хочет помочь команде. При этом игроки поддержали Дениса. Посмотрим, что будет дальше. На мой взгляд, атмосфера в команде улучшается. «Спартак» объединен и будет прибавлять от игры к игре, - приводит слова Бушманова «Матч ТВ».

Добавим, что «Спартак» под руководством Кононова одержал две победы в РПЛ и потерпел одно поражение в Лиге Европы.