Станислав Черчесов: Много бразильцев в сборной? А кто их натурализовал? - Советский спорт
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    • Футбол03 декабря 2018 19:07Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Станислав Черчесов: Много бразильцев в сборной? А кто их натурализовал?

    В сборной России играют три бразильца – Марио Фернандес, Маринато Гилерме и Ари, а также два немца – Константин Рауш и Роман Нойштедтер.

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в команде так много натурализованных игроков.

    «Есть много нюансов: натурализованные футболисты обжились в сборной, сначала были моменты с притиркой, но сейчас все хорошо. Много бразильцев в команде? А кто их натурализовал? Они сами это сделали. Наша задача — понять, кто из них нам поможет.

    После ухода Смолова из «Краснодара» в «Локомотив» я думал, что основным форвардом у них будет Иван Игнатьев, но там себя комфортно чувствовал именно Ари.

    У нас много вариантов, сейчас на примете Ахметов из ЦСКА. Мы за ним внимательно смотрим. Мы за многими футболистами смотрим, к примеру, за Паршивлюком или Скопинцевем. Они играют на тех позициях, которых в сборной России попросту нет, за два дня человека невозможно переучить выступать на неродной позиции, с листа», - сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

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