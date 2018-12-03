Станислав Черчесов: Много бразильцев в сборной? А кто их натурализовал?

Футбол 03 декабря 2018 19:07 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

В сборной России играют три бразильца – Марио Фернандес, Маринато Гилерме и Ари, а также два немца – Константин Рауш и Роман Нойштедтер.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в команде так много натурализованных игроков.

«Есть много нюансов: натурализованные футболисты обжились в сборной, сначала были моменты с притиркой, но сейчас все хорошо. Много бразильцев в команде? А кто их натурализовал? Они сами это сделали. Наша задача — понять, кто из них нам поможет.

После ухода Смолова из «Краснодара» в «Локомотив» я думал, что основным форвардом у них будет Иван Игнатьев, но там себя комфортно чувствовал именно Ари.

У нас много вариантов, сейчас на примете Ахметов из ЦСКА. Мы за ним внимательно смотрим. Мы за многими футболистами смотрим, к примеру, за Паршивлюком или Скопинцевем. Они играют на тех позициях, которых в сборной России попросту нет, за два дня человека невозможно переучить выступать на неродной позиции, с листа», - сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».