Фернанду Сантуш: Сборная Португалии мечтает выиграть Лигу наций

Футбол 03 декабря 2018 20:53 Источник: UEFA (УЕФА)

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал итоги жеребьевки финальной части Лиги наций.

- Сборная Швейцарии - сильная команда, которую мы хорошо знаем, так как встречались с ней в квалификации чемпионата мира. Важно уделить внимание ее сильным качествам. Мы мечтаем сыграть в финале и завоевать трофей, но для этого придется много работать, - приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Португалии в полуфинале турнира сыграет против команды Швейцарии. Встреча состоится 5 июня на стадионе «Драгау» в Португалии.