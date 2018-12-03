Фернанду Сантуш: Сборная Португалии мечтает выиграть Лигу наций - Советский спорт
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    • Футбол03 декабря 2018 20:53Источник: UEFA (УЕФА)

    Фернанду Сантуш: Сборная Португалии мечтает выиграть Лигу наций

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал итоги жеребьевки финальной части Лиги наций.

    - Сборная Швейцарии - сильная команда, которую мы хорошо знаем, так как встречались с ней в квалификации чемпионата мира. Важно уделить внимание ее сильным качествам. Мы мечтаем сыграть в финале и завоевать трофей, но для этого придется много работать, - приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

    Напомним, что сборная Португалии в полуфинале турнира сыграет против команды Швейцарии. Встреча состоится 5 июня на стадионе «Драгау» в Португалии.

    #лига наций уефа#сборная португалии по футболу#сборная швейцарии по футболу#сантуш фернанду
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