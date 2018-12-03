Месси впервые с 2006 года не попал в тройку претендентов на «Золотой мяч» - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:00
    Нью-Джерси Дэвилз
    Тампа-Бэй Лайтнинг
    0
    0
  • Аргентина - Примера
    14-й тур
    начало в 03:30
    Тальерес
    Расинг А
    0
    0
  • Аргентина - Примера
    14-й тур
    начало в 03:30
    Уракан
    Дефенса и Хустисия
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:00
    Нэшвилл Предаторз
    Баффало Сэйбрз
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:30
    Даллас Старз
    Эдмонтон Ойлерз
    0
    0
    • Футбол03 декабря 2018 23:49Источник: «Советский спорт»

    Месси впервые с 2006 года не попал в тройку претендентов на «Золотой мяч»

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч» лучшему футболисту 2018 года по версии французского журнала France Football.

    В последний раз аргентинский форвард отсутствовал в тройке номинантов в 2006 году, когда награду получил итальянский защитник Фабио Каннаваро.

    Напомним, что в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году Месси стал обладателем «Золотого мяча». В 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 занял второе место, уступив Криштиану Роналду, а в 2007 году стал третьим.

    #месси лионель#золотой мяч
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта