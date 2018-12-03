Месси впервые с 2006 года не попал в тройку претендентов на «Золотой мяч»

Футбол 03 декабря 2018 23:49 Источник: «Советский спорт»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч» лучшему футболисту 2018 года по версии французского журнала France Football.

В последний раз аргентинский форвард отсутствовал в тройке номинантов в 2006 году, когда награду получил итальянский защитник Фабио Каннаваро.

Напомним, что в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году Месси стал обладателем «Золотого мяча». В 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 занял второе место, уступив Криштиану Роналду, а в 2007 году стал третьим.