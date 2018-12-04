Модрич получил «Золотой мяч» от журнала France Football

Сегодня в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча» лучшему футболисту 2018 года.
Престижную награду журнала France Football получил полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.
Второе место занял нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Тройку лучших замкнул нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.
Et le vainqueur du #ballondor 2018 est… Luka Modric ! 👏 👏 👏 pic.twitter.com/OhgLykPRpc— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 3 декабря 2018 г.
В 2018 году Модрич вместе с «Реалом» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира в России. В решающем матче хорваты уступили французам (2:4), несмотря на это Модрич был признан самым ценным игроком турнира.
Отметим, что десять лет подряд звание лучшего футболиста неизменно доставалось или Криштиану Роналду, или форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.
Всего в списке кандидатов на награду было 30 футболистов. В итоговом рейтинге они расположились в следующем порядке:
1 - Лука Модрич («Реал», Хорватия).
2 - Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).
3 - Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).
4 - Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).
5 - Лионель Месси («Барселона», Аргентина).
6 - Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет).
7 - Рафаэль Варан («Реал», Франция).
8 - Эден Азар («Челси», Бельгия).
9 - Кевин де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия).
10 - Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия).
11 - Н'Голо Канте («Челси», Франция).
12 - Неймар («ПСЖ», Бразилия).
13 - Луис Суарес («Барселона», Уругвай).
14 - Тибо Куртуа («Реал», Бельгия).
15 - Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Франция).
16 - Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина).
17-18 - Гарет Бэйл («Реал», Уэльс), Карим Бензема («Реал», Франция).
19-21 - Иван Ракитич («Барселона», Хорватия), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия), Серхио Рамос («Реал», Испания).
22-24 - Эдинсон Кавани («ПСЖ», Уругвай), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал), Марсело («Реал», Бразилия).
25-27 - Алисон («Ливерпуль», Бразилия), Марио Манджукич («Ювентус», Хорватия), Ян Облак («Атлетико», Словения).
28 - Диего Годин («Атлетико», Уругвай).
29-30 - Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция), Иско («Реал», Испания).