Модрич получил «Золотой мяч» от журнала France Football

Футбол 04 декабря 2018 00:16 Источник: «Советский спорт»

Сегодня в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча» лучшему футболисту 2018 года.

Престижную награду журнала France Football получил полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

Второе место занял нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Тройку лучших замкнул нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.

В 2018 году Модрич вместе с «Реалом» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира в России. В решающем матче хорваты уступили французам (2:4), несмотря на это Модрич был признан самым ценным игроком турнира.

Отметим, что десять лет подряд звание лучшего футболиста неизменно доставалось или Криштиану Роналду, или форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

Всего в списке кандидатов на награду было 30 футболистов. В итоговом рейтинге они расположились в следующем порядке:

1 - Лука Модрич («Реал», Хорватия).

2 - Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).

3 - Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).

4 - Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).

5 - Лионель Месси («Барселона», Аргентина).

6 - Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет).

7 - Рафаэль Варан («Реал», Франция).

8 - Эден Азар («Челси», Бельгия).

9 - Кевин де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия).

10 - Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия).

11 - Н'Голо Канте («Челси», Франция).

12 - Неймар («ПСЖ», Бразилия).

13 - Луис Суарес («Барселона», Уругвай).

14 - Тибо Куртуа («Реал», Бельгия).

15 - Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Франция).

16 - Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина).

17-18 - Гарет Бэйл («Реал», Уэльс), Карим Бензема («Реал», Франция).

19-21 - Иван Ракитич («Барселона», Хорватия), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия), Серхио Рамос («Реал», Испания).

22-24 - Эдинсон Кавани («ПСЖ», Уругвай), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал), Марсело («Реал», Бразилия).

25-27 - Алисон («Ливерпуль», Бразилия), Марио Манджукич («Ювентус», Хорватия), Ян Облак («Атлетико», Словения).

28 - Диего Годин («Атлетико», Уругвай).

29-30 - Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция), Иско («Реал», Испания).