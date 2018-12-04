Модрич получил «Золотой мяч» от журнала France Football - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 00:16Источник: «Советский спорт»

    Модрич получил «Золотой мяч» от журнала France Football

    Сегодня в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча» лучшему футболисту 2018 года.

    Престижную награду журнала France Football получил полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

    Второе место занял нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Тройку лучших замкнул нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.

    В 2018 году Модрич вместе с «Реалом» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира в России. В решающем матче хорваты уступили французам (2:4), несмотря на это Модрич был признан самым ценным игроком турнира.

    Отметим, что десять лет подряд звание лучшего футболиста неизменно доставалось или Криштиану Роналду, или форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

    Всего в списке кандидатов на награду было 30 футболистов. В итоговом рейтинге они расположились в следующем порядке:

    1 - Лука Модрич («Реал», Хорватия).
    2 - Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).
    3 - Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).
    4 - Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).
    5 - Лионель Месси («Барселона», Аргентина).
    6 - Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет).
    7 - Рафаэль Варан («Реал», Франция).
    8 - Эден Азар («Челси», Бельгия).
    9 - Кевин де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия).
    10 - Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия).
    11 - Н'Голо Канте («Челси», Франция).
    12 - Неймар («ПСЖ», Бразилия).
    13 - Луис Суарес («Барселона», Уругвай).
    14 - Тибо Куртуа («Реал», Бельгия).
    15 - Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Франция).
    16 - Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина).
    17-18 - Гарет Бэйл («Реал», Уэльс), Карим Бензема («Реал», Франция).
    19-21 - Иван Ракитич («Барселона», Хорватия), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия), Серхио Рамос («Реал», Испания).
    22-24 - Эдинсон Кавани («ПСЖ», Уругвай), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал), Марсело («Реал», Бразилия).
    25-27 - Алисон («Ливерпуль», Бразилия), Марио Манджукич («Ювентус», Хорватия), Ян Облак («Атлетико», Словения).
    28 - Диего Годин («Атлетико», Уругвай).
    29-30 - Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция), Иско («Реал», Испания).

    #золотой мяч#модрич лука#роналду криштиану#гризманн антуан
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