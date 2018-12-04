Президент «Реала»: У меня была мечта – увидеть, как Модрич выигрывает «Золотой мяч»

Футбол 04 декабря 2018 08:27 Источник: Marca Автор: Сметанникова Дарья

Накануне полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча» 2018 года.

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу хорватского футболиста в премии.

«Модрич не только отличный игрок — он очень ценен в человеческом плане. У меня была мечта — увидеть, как Лука выигрывает «Золотой мяч», как это было с Роналду. Это нечто особенное — видеть, как наши игроки выигрывают эту награду. Это большой день для всех мадридистов», - приводит слова Переса Marca.

В 2018 году Модрич вместе с «Реалом» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира в России. В решающем матче хорваты уступили французам (2:4), несмотря на это Модрич был признан самым ценным игроком турнира.

Отметим, что десять лет подряд звание лучшего футболиста неизменно доставалось или Криштиану Роналду, или форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.