Мбаппе рассказал, что ему нужно сделать для получения «Золотого мяча» - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 09:29Источник: L'EquipeАвтор: Сметанникова Дарья

    Мбаппе рассказал, что ему нужно сделать для получения «Золотого мяча»

    Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе стал обладателем приза лучшему молодому игроку мира.

    Мбаппе занял четвертое место в борьбе за «Золотой мяч», который выиграл полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

    «Все, что я сделал в футболе на данный момент, – преодоление определенных этапов. Это еще один этап, мы должны продолжать свою работу, потому что, глядя на сегодняшнего обладателя «Золотого мяча», увидели, что мне необходимо, чтобы получить эту награду. Мне еще многое предстоит сделать.

    Чего мне не хватает? Думаю, постоянства. Я не могу выиграть все всего за два года, иначе футбол был бы слишком прост. Модрич дает пример всем футболистам, показывая, что, сосредоточившись на коллективных интересах, ты можешь быть вознагражден индивидуально. Это пример для многих, меня в том числе», - приводит слова Мбаппе L’Équipe.

    #мбаппе килиан#фк псж#модрич лука#золотой мяч
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