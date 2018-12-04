Лука Модрич: В истории останется имя хорватского игрока, способного выиграть «Золотой мяч» во времена Роналду и Месси - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 11:20Источник: France FootballАвтор: Сметанникова Дарья

    Лука Модрич: В истории останется имя хорватского игрока, способного выиграть «Золотой мяч» во времена Роналду и Месси

    В Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча», обладателем которого стал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

    «В истории останется имя хорватского игрока, представителя небольшой страны, который смог выиграть «Золотой мяч» во времена Месси и Роналду. Эти футболисты находятся на другом уровне, никто не может сравниться с ними. История футбола, которую создают Роналду и Месси, невероятна. Я не готов поверить ни на секунду, что их время закончилось», - приводит слова Модрича France Football.

    В 2018 году Модрич вместе с «Реалом» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира в России. В решающем матче хорваты уступили французам (2:4), несмотря на это Модрич был признан самым ценным игроком турнира.

    Отметим, что десять лет подряд звание лучшего футболиста неизменно доставалось или Криштиану Роналду, или форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

    #модрич лука#месси лионель#роналду криштиану#фк реал мадрид#сборная хорватии по футболу#золотой мяч
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