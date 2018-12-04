Роман Павлюченко: Радовался за Модрича как ребенок

Футбол 04 декабря 2018 12:37 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча» 2018 года.

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал победу Модрича в премии. Россиянин и хорват выступали вместе в «Тоттенхэме» с 2008 по 2012 год.

«Я вчера очень переживал за Модрича. Очень хотел, чтобы этот человек выиграл «Золотой мяч», знаю Луку, в первую очередь, как человека, а не как просто футболиста. Он очень хороший человек. Ответственный парень. Я за него вчера радовался как ребенок. Смотрел на родителей, как отец плакал, если честно, сам уже хотел пустить слезу. Я искренне радовался за него. Потому что таких футболистов, как он, очень мало, я видел его на поле, тренировался с ним, наблюдал за ним, когда играли вместе в «Тоттенхэме». Он очень техничный, как он видит поле, как он обрабатывает мяч, у него невозможно отобрать мяч.

Где бы он не играл, он движок. Он сердце команды, в «Реале» он как двигатель. Модрич мобилен, он зажигает, он заводит, все атаки через него. Он таким был и в «Тоттенхэме». Лука все делает вовремя, его передачи шикарные. Он может посмотреть в одну сторону, а отдать в другую. Играя тогда в «Тоттенхэме», не думал, что он может взять «Золотой мяч», потому что тогда при Месси и Роналду, как-то мало верилось, что он может выиграть эту награду», - цитирует Павлюченко Sport24.ru.