Роман Павлюченко: Радовался за Модрича как ребенок - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Ницца
    Анже
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Амьен
    Монако
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Брайтон энд Хоув Альбион
    Кристал Пэлас
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Вест Хэм Юнайтед
    Кардифф Сити
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Борнмут
    Хаддерсфилд Таун
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 23:00
    Уотфорд
    Манчестер Сити
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 23:00
    Монпелье
    Лилль
    0
    0
    • Футбол04 декабря 2018 12:37Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Роман Павлюченко: Радовался за Модрича как ребенок

    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча» 2018 года.

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал победу Модрича в премии. Россиянин и хорват выступали вместе в «Тоттенхэме» с 2008 по 2012 год.

    «Я вчера очень переживал за Модрича. Очень хотел, чтобы этот человек выиграл «Золотой мяч», знаю Луку, в первую очередь, как человека, а не как просто футболиста. Он очень хороший человек. Ответственный парень. Я за него вчера радовался как ребенок. Смотрел на родителей, как отец плакал, если честно, сам уже хотел пустить слезу. Я искренне радовался за него. Потому что таких футболистов, как он, очень мало, я видел его на поле, тренировался с ним, наблюдал за ним, когда играли вместе в «Тоттенхэме». Он очень техничный, как он видит поле, как он обрабатывает мяч, у него невозможно отобрать мяч.

    Где бы он не играл, он движок. Он сердце команды, в «Реале» он как двигатель. Модрич мобилен, он зажигает, он заводит, все атаки через него. Он таким был и в «Тоттенхэме». Лука все делает вовремя, его передачи шикарные. Он может посмотреть в одну сторону, а отдать в другую. Играя тогда в «Тоттенхэме», не думал, что он может взять «Золотой мяч», потому что тогда при Месси и Роналду, как-то мало верилось, что он может выиграть эту награду», - цитирует Павлюченко Sport24.ru.

    #павлюченко роман#модрич лука#фк тоттенхэм#фк реал мадрид#золотой мяч
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта