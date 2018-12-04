Сергей Кирьяков: Модрич очень хороший футболист, но не первый

Футбол 04 декабря 2018 14:36 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча» 2018 года.

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков прокомментировал победу хорвата в премии.

«Я считаю, что Модрич очень сильный и хороший футболист, но он не первый. Во всяком случае второй. Первое место нужно было отдать другим. Есть несколько вариантов, которые можно учитывать: первый - совокупность выступлений за клуб и сборную, второе - исключительно результаты сборной. В таком случае по совокупности награду должны были брать Месси или Роналду, а по результатам сборной - Гризманн или Мбаппе.

Людям захотелось прервать гегемонию двух великих футболистов. Тем, кто принимал решение, немного надоело выбирать между двумя игроками, поэтому, возможно, захотели на этот раз взбодрить футбольный мир, избрав Модрича лучшим», - цитирует Кирьякова «Евро-футбол».

Отметим, что десять лет подряд звание лучшего футболиста неизменно доставалось или Криштиану Роналду, или форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.