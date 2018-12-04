Сергей Кирьяков: Модрич очень хороший футболист, но не первый - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Ницца
    Анже
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Амьен
    Монако
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Брайтон энд Хоув Альбион
    Кристал Пэлас
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Вест Хэм Юнайтед
    Кардифф Сити
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Борнмут
    Хаддерсфилд Таун
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 23:00
    Уотфорд
    Манчестер Сити
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 23:00
    Монпелье
    Лилль
    0
    0
    • Футбол04 декабря 2018 14:36Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Сметанникова Дарья

    Сергей Кирьяков: Модрич очень хороший футболист, но не первый

    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча» 2018 года.

    Бывший российский футболист Сергей Кирьяков прокомментировал победу хорвата в премии.

    «Я считаю, что Модрич очень сильный и хороший футболист, но он не первый. Во всяком случае второй. Первое место нужно было отдать другим. Есть несколько вариантов, которые можно учитывать: первый - совокупность выступлений за клуб и сборную, второе - исключительно результаты сборной. В таком случае по совокупности награду должны были брать Месси или Роналду, а по результатам сборной - Гризманн или Мбаппе.

    Людям захотелось прервать гегемонию двух великих футболистов. Тем, кто принимал решение, немного надоело выбирать между двумя игроками, поэтому, возможно, захотели на этот раз взбодрить футбольный мир, избрав Модрича лучшим», - цитирует Кирьякова «Евро-футбол».

    Отметим, что десять лет подряд звание лучшего футболиста неизменно доставалось или Криштиану Роналду, или форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

    #кирьяков сергей#модрич лука#золотой мяч#фк реал мадрид
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта