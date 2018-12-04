Сергей Прядкин: Обсуждали возможность проведения Суперкубка за рубежом

Футбол 04 декабря 2018 15:49 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал о вариантах проведения матча за Суперкубок страны.

"На Суперкубок будет прием заявок среди городов чемпионата мира. Рассмотрим экономические условия. В Нижнем Новгороде проводили, и стоимость знаем. Соберем заявки, Суворов возглавляет эту группу. Ближе к полуфиналу Кубка будем смотреть заявки. Не только на экономику, но и на команды посмотрим. Если это, например, два московских клуба, то выберем арену побольше и подумаем о болельщиках. Будем смотреть, чтобы их доставка была удобной.

Мы обсуждали возможность проведения Суперкубка за рубежом. Если будет достойное предложение с политической эффективностью, то клубы поддержат. Тогда Суперкубок пройдет сразу после окончания первой части чемпионата. Если Суперкубок в России, то за неделю до старта чемпионата", – цитирует Прядкина Sport24.ru.