Сергей Кирьяков: Рассчитывал, что «Золотой мяч» получит Месси или Роналду

Футбол 04 декабря 2018 19:20 Источник: Sportbox.ru

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков немного удивился, что в нынешнем году «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Реала» Лука Модрич.

- Разговоры о том, что Лука Модрич - главный претендент на «Золотой мяч», ходили давно. Если я и удивился, то совсем немного. Все-таки рассчитывал на то, что выбирать лучшего будут из двух футболистов, и я говорю о Месси и Роналду. Не исключу, что одна из причин выбора в пользу хорвата стало желание изменить ситуацию, когда на протяжении долгого времени награду получали аргентинец или португалец. Может быть, всем попросту приелось, и было решено выбрать лучшим кого-то нового, - приводит слова Кирьякова Sportbox.ru.

Отметим, что десять лет подряд звание лучшего футболиста неизменно доставалось или нападающему «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, или форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.