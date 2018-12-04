Сергей Кирьяков: Рассчитывал, что «Золотой мяч» получит Месси или Роналду - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 19:20Источник: Sportbox.ru

    Сергей Кирьяков: Рассчитывал, что «Золотой мяч» получит Месси или Роналду

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков немного удивился, что в нынешнем году «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Реала» Лука Модрич.

    - Разговоры о том, что Лука Модрич - главный претендент на «Золотой мяч», ходили давно. Если я и удивился, то совсем немного. Все-таки рассчитывал на то, что выбирать лучшего будут из двух футболистов, и я говорю о Месси и Роналду. Не исключу, что одна из причин выбора в пользу хорвата стало желание изменить ситуацию, когда на протяжении долгого времени награду получали аргентинец или португалец. Может быть, всем попросту приелось, и было решено выбрать лучшим кого-то нового, - приводит слова Кирьякова Sportbox.ru.

    Отметим, что десять лет подряд звание лучшего футболиста неизменно доставалось или нападающему «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, или форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

    #золотой мяч#модрич лука#кирьяков сергей
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