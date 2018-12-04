Вальверде назвал абсурдом пятое место Месси в голосовании за "Золотой мяч"

Футбол 04 декабря 2018 20:38 Источник: Marca Автор: Гичунцев Артур

Награду выиграл Лука Модрич.

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал итоги голосования в борьбе за "Золотой мяч".

Напомним, первое место занял хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич. На второй позиции расположился Антуан Гризманн из "Атлетико", а замкнул тройку лучших нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

"Поздравляю Модрича, но тот факт, что Месси занял пятое место – полный абсурд", – приводит слова специалиста Marca.

Отметим, что за всю карьеру Месси 5 раз становился обладателем "Золотого мяча". В последний раз аргентинец получал награду в 2015 году.