Вальверде назвал абсурдом пятое место Месси в голосовании за "Золотой мяч" - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 20:38Источник: MarcaАвтор: Гичунцев Артур

    Вальверде назвал абсурдом пятое место Месси в голосовании за "Золотой мяч"

    Награду выиграл Лука Модрич.

    Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал итоги голосования в борьбе за "Золотой мяч".

    Напомним, первое место занял хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич. На второй позиции расположился Антуан Гризманн из "Атлетико", а замкнул тройку лучших нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

    "Поздравляю Модрича, но тот факт, что Месси занял пятое место – полный абсурд", – приводит слова специалиста Marca.

    Отметим, что за всю карьеру Месси 5 раз становился обладателем "Золотого мяча". В последний раз аргентинец получал награду в 2015 году.

    #испанская примера#фк барселона#вальверде эрнесто#месси лионель#модрич лука#золотой мяч
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