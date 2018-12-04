Черышев попал в заявку «Валенсии» на кубковый матч с «Эбро» - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 21:00Источник: ФК «Валенсия»

    Черышев попал в заявку «Валенсии» на кубковый матч с «Эбро»

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в заявку команды на ответный матч 1/16 финала Кубка Испании с «Эбро».

    Как сообщает пресс-служба испанской команды, Черышев начнет встречу на скамейке запасных.

    Ранее сообщалось, что Черышев завершил восстановление после травмы и вернулся к тренировкам. Напомним, что полузащитник «Валенсии» получил травму 20 октября в матче с «Леганесом».

    Добавим, что встреча состоится сегодня, 4 декабря, и пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии. Первый мачт команд, который состоялся 30 октября в Сарагосе, завершился со счетом 261 в пользу «Валенсии».

    #кубок испании по футболу#черышев денис#фк валенсия#фк эбро#Футбол-Россия
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