Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" перенесен в Киев. Донецкий клуб предлагает болельщикам вернуть деньги или поменять билеты

Футбол 05 декабря 2018 15:40 Источник: «Советский спорт»

Решением УЕФА матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион", который должен был состояться 12 декабря на домашней арене "Шахтера" в Харькове, перенесен в Киев и пройдет на стадионе "Олимпийский" в столице Украины.

Как уже сообщал "Советский спорт", решением исполкома УЕФА запрещено проводить матчи в регионах, где введено военное положение, а также в местах, куда можно добраться только через регион, где введено военное положение. В текущем розыгрыше еврокубков под это ограничение попали последний домашний матч "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов и матч группового этапа Лиги Европы «Ворксла» (Полтава) - «Арсенал» (Лондон), который также был перенесен из Полтавы в Киев.

На официальном сайте "Шахтера" уже появилась информация о том, как клуб планирует компенсировать потери и неудобства для болельщиков, уже купивших билеты на матч в Харькове. Им будут возвращены деньги, а для тех, кто захочет смотреть матч на трибунах в Киеве, клуб обменяет билеты на новые - в центральных секторах "Олимпийского".

Напомним, что после 5 туров группового этапа "Шахтер" занимает третье место в группе F всего 2 очка уступая "Лиону". Лидирует в группе "Манчестер Сити" с 10 очками, затем идут "Лион" (7 очков), "Шахтер" (5) и "Хоффенхайм" (3). В случае победы над "Лионом" донецкий клуб попадет в плей-офф Лиги чемпионов, ничья отправит "Шахтер" в весеннюю стадию Лиги Европы, а поражение может опустить на последнее место.