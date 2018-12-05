Роналду не готов посетить финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Футбол 05 декабря 2018 15:55 Источник: AS Автор: Сметанникова Дарья

Португальский футболист пока не готов возвращаться в Мадрид, откуда уехал в Турин.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес, так как не готов возвращаться в Испанию после ухода из «Реала».

Как сообщает AS, отношения Роналду с руководством мадридского клуба сильно испортились после его трансфера в «Ювентус».

В финале Кубка Либертадорес сыграют «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Матч состоится в Мадриде из-за беспорядков со стороны аргентинских болельщиков после первой игры (2:2).