Роналду не готов посетить финал Кубка Либертадорес в Мадриде - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 15:55Источник: ASАвтор: Сметанникова Дарья

    Роналду не готов посетить финал Кубка Либертадорес в Мадриде

    Португальский футболист пока не готов возвращаться в Мадрид, откуда уехал в Турин.

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес, так как не готов возвращаться в Испанию после ухода из «Реала».

    Как сообщает AS, отношения Роналду с руководством мадридского клуба сильно испортились после его трансфера в «Ювентус».

    В финале Кубка Либертадорес сыграют «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Матч состоится в Мадриде из-за беспорядков со стороны аргентинских болельщиков после первой игры (2:2).

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