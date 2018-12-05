«Локомотив» - «Рубин». Подберезкин и Ротенберг получили травмы - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 20:03Источник: «Советский спорт»Автор: Кринский Константин

    «Локомотив» - «Рубин». Подберезкин и Ротенберг получили травмы

    Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг получил травму в матче четвертьфинала Кубка России против «Рубина».

    На 16-й минуте Борис в попытке подать мяч с правого фланга получил травму на ровном месте. Судя по движению, игрок мог повредить голеностоп.

    Ротенберг впервые в сезоне вышел в основном составе «Локомотива». Вместо него вышел Рифат Жемалетдинов.

    Cпустя пять минут после травмы Бориса Ротенберга повреждение получил полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин. Непонятно, в каком эпизоде Подберезкин получил травму. В один момент он начал прихрамывать и Курбан Бердыев сразу же заменил его на Дмитрия Полоза.

    #фк локомотив#фк рубин#рпл#Футбол-Россия#ротенберг борис борисович#подберезкин вячеслав
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