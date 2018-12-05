«Локомотив» - «Рубин». Подберезкин и Ротенберг получили травмы

Футбол 05 декабря 2018 20:03 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг получил травму в матче четвертьфинала Кубка России против «Рубина».

На 16-й минуте Борис в попытке подать мяч с правого фланга получил травму на ровном месте. Судя по движению, игрок мог повредить голеностоп.

Ротенберг впервые в сезоне вышел в основном составе «Локомотива». Вместо него вышел Рифат Жемалетдинов.

Cпустя пять минут после травмы Бориса Ротенберга повреждение получил полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин. Непонятно, в каком эпизоде Подберезкин получил травму. В один момент он начал прихрамывать и Курбан Бердыев сразу же заменил его на Дмитрия Полоза.