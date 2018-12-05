Александр Ташаев: Не думаю, верно ли сделал, что перешел в «Спартак» - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 23:21Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

    Александр Ташаев: Не думаю, верно ли сделал, что перешел в «Спартак»

    В текущем сезоне хавбек провел 13 матчей и отдал 1 голевой пас.

    Полузащитник московского "Спартака" Александр Ташаев ответил на вопросы журналистов после первого матча с "Уралом" в 1/4 финала Кубка России (1:1).

    "Согласен, что ничья скорее отрицательный результат. Нам нужно было лучше реализовывать свои моменты. Дело не в погоде, надеюсь, что исправимся.

    Мы разбирали игру соперника, но больше отталкивались от себя. Как играть в феврале? Пока не знаю, но, надеюсь, что в манеже играть не будем.

    Любому игроку тяжело, когда не играешь. Силы остались, готов играть. Надеюсь, оставшиеся 2 матча выиграем – очень важны они.

    К конкуренции отношусь нормально, так должно быть в большой команде. Говорил с Кононовым, сошлись с ним на том, что мне будет комфортнее играть слева. Не думаю, верно ли сделал, что перешел в «Спартак», просто тренируюсь, стараюсь вкладываться по полной на тренировках", – приводит слова Ташаева Sport24.ru.

    Напомним, ответный матч с "Уралом" красно-белые проведут 24 февраля в Екатеринбурге.

    #Футбол-Россия#кубок россии по футболу#фк спартак#фк урал#ташаев александр
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