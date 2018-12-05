Кубок Испании. «Атлетико» забил четыре безответных мяча в ворота «Сант-Андреу» из 4-го дивизиона

Встреча прошла на «Ванда Метрополитано».
Футболисты мадридского «Атлетико» одержали домашнюю победу над каталонским клубом «Сант-Андреу» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании – 4:0.
В составе победителей отличились Тома Лемар, Никола Калинич, Анхель Корреа и Витоло.
Напомним, в первом матче «матрасники» обыграли соперника со счётом 1:0. Таким образом, «Атлетико» вышел в 1/8 финала.
В параллельном матче «Жирона» обыграла «Алавес», одержав победу в ответной встрече (2:1) и прошла дальше по сумме двух матчей (4:3).
Кубок Испании
1/16 финала
Ответные матчи
«Атлетико» – «Сант-Андреу» – 4:0 (0:0, 4:0)
Голы: 1:0 – 48 Лемар, 2:0 – 53 Калинич, 3:0 – 55 Корреа, 4:0 – 81 Витоло.
«Жирона» – «Алавес» – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – 62, автогол Алькала, 1:1 – 74 Гранель, 2:1 – 79 Порту.