Кубок Испании. «Атлетико» забил четыре безответных мяча в ворота «Сант-Андреу» из 4-го дивизиона - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 10окончен
  • 11окончен
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Бордо
    Сент-Этьен
    3
    2
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Кан
    Ним
    1
    2
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Дижон
    Генгам
    2
    1
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Лион
    Ренн
    0
    2
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Реймс
    Тулуза
    0
    1
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Нант
    Марсель
    3
    2
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    2-й тайм
    Бёрнли
    Ливерпуль
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    2-й тайм
    Фулхэм
    Лестер Сити
    1
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    2-й тайм
    Вулверхэмптон
    Челси
    0
    1
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    2-й тайм
    Эвертон
    Ньюкасл Юнайтед
    1
    1
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    перерыв
    Тоттенхэм Хотспур
    Саутгемптон
    1
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    перерыв
    Манчестер Юнайтед
    Арсенал
    1
    1
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    перерыв
    Страсбург
    ПСЖ
    1
    0
    • Футбол05 декабря 2018 23:51Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Кубок Испании. «Атлетико» забил четыре безответных мяча в ворота «Сант-Андреу» из 4-го дивизиона

    Встреча прошла на «Ванда Метрополитано».

    Футболисты мадридского «Атлетико» одержали домашнюю победу над каталонским клубом «Сант-Андреу» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании – 4:0.

    В составе победителей отличились Тома Лемар, Никола Калинич, Анхель Корреа и Витоло.

    Напомним, в первом матче «матрасники» обыграли соперника со счётом 1:0. Таким образом, «Атлетико» вышел в 1/8 финала.

    В параллельном матче «Жирона» обыграла «Алавес», одержав победу в ответной встрече (2:1) и прошла дальше по сумме двух матчей (4:3).

    Кубок Испании
    1/16 финала
    Ответные матчи

    «Атлетико» – «Сант-Андреу» – 4:0 (0:0, 4:0)

    Голы: 1:0 – 48 Лемар, 2:0 – 53 Калинич, 3:0 – 55 Корреа, 4:0 – 81 Витоло.

    «Жирона» – «Алавес» – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – 62, автогол Алькала, 1:1 – 74 Гранель, 2:1 – 79 Порту.

    #кубок испании по футболу#фк атлетико
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта