Кубок Испании. «Атлетико» забил четыре безответных мяча в ворота «Сант-Андреу» из 4-го дивизиона

Футбол 05 декабря 2018 23:51 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на «Ванда Метрополитано».

Футболисты мадридского «Атлетико» одержали домашнюю победу над каталонским клубом «Сант-Андреу» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании – 4:0.

В составе победителей отличились Тома Лемар, Никола Калинич, Анхель Корреа и Витоло.

Напомним, в первом матче «матрасники» обыграли соперника со счётом 1:0. Таким образом, «Атлетико» вышел в 1/8 финала.

В параллельном матче «Жирона» обыграла «Алавес», одержав победу в ответной встрече (2:1) и прошла дальше по сумме двух матчей (4:3).

Кубок Испании

1/16 финала

Ответные матчи

«Атлетико» – «Сант-Андреу» – 4:0 (0:0, 4:0)

Голы: 1:0 – 48 Лемар, 2:0 – 53 Калинич, 3:0 – 55 Корреа, 4:0 – 81 Витоло.

«Жирона» – «Алавес» – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – 62, автогол Алькала, 1:1 – 74 Гранель, 2:1 – 79 Порту.