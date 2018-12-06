Елагин: Стрельцов сидел по-настоящему, это вам не СИЗО, где носят еду мальчикам и они тренируются

Футбол 06 декабря 2018 14:17 Источник: ProstoProSport Автор: Гичунцев Артур

Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца за участие в избиении двух человек. Накануне Тверской суд Москвы продлил арест форварда «Зенита» и полузащитника «Краснодара» до 8 февраля 2019 года.

Известный российский комментатор Александр Елагин высказался о дальнейшей карьере Александра Кокорина и Павла Мамаева.

– Может ли текущая ситуация сказаться на интересе к Кокорину и Мамаеву со стороны других клубов?

– Эдуард Анатольевич Стрельцов отсидел шесть лет в колонии строгого режима за изнасилование. Вы представляете, о чем речь? Он сидел по-настоящему. Это вам не СИЗО, где носят еду мальчикам и они тренируются в зале. Было ли изнасилование или нет, но Стрельцов отсидел 6 лет из 12, а потом дважды стал лучшим футболистом Советского Союза.

Сейчас сложно рассуждать о том, что будет дальше. Давайте доживем до решения суда. Я хочу лишь одного – чтоб это решение было справедливым и объективным, – цитирует Елагина ProstoProSport.