Александр Кутиков: Люди, которые не орут на стадионе, видят отличие игры «Спартака» при Кононове

Футбол 06 декабря 2018 17:45 Источник: Sportbox.ru Автор: Гичунцев Артур

Напомним, специалист возглавил команду 12 ноября. Под его руководством клуб провел в РПЛ 2 матча и одержал 2 победы.

Известный музыкант, бас-гитарист группы «Машина Времени» и болельщик московского «Спартака» Александр Кутиков высказался об игре красно-белых под руководством Олега Кононова.

– В интернете же активнее обсуждают, что игра «Спартака» не претерпела изменений после прихода Кононова. А как считаете вы?

– Не согласен, изменения происходят. Люди, которые не орут на стадионе, а смотрят футбол и понимают его, видят отличие игры команды при Кононове. Например, есть перемены при действиях в центре поля, да и общекомандные взаимодействия становятся не такими, как это было при Массимо Каррере. Красно-белые играют более компактно, плотно, пытаются увеличивать скорость. Также больше стало получаться в атаке. Но чтобы заметить эти перемены, нужно понимать футбол, а не приходить на арену, чтобы выпить пива и поорать, – сказал музыкант для Sportbox.ru.