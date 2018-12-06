Михаил Дегтярев: Приветствуем идею проведения Кубка Либертадорес в России в 2019 году

Футбол 06 декабря 2018 19:20 Источник: «РИА Новости» Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что финал 2018 года может пройти за пределами Аргентины.

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выступил с инициативой проведения матчей Кубка Либертадорес в России в 2019 году.

"Мы приветствуем идею проведения (матчей) Кубка Либертадорес в России в 2019 году. Спорт объединяет народы и служит самым светлым идеалам единения человечества. Спорт должен быть вне политики, но при этом может способствовать налаживанию дружеских, партнерских отношений между странами.

Россия – футбольная держава. Здесь живут миллионы болельщиков, в том числе поклонники яркого южноамериканского футбола. Они будут счастливы посетить матчи любимых команд.

Говоря об организационной стороне вопроса, нет сомнений, что с нашим богатым опытом проведения самых масштабных, зрелищных спортивных мероприятий, будь то Олимпиада-2014 в Сочи или чемпионат мира по футболу-2018, турнир пройдет на высочайшем уровне. Это станет возможностью дальнейшего эффективного использования наследия чемпионата мира и демонстрации русского гостеприимства", – цитирует "РИА Новости"

Ранее стало известно, что перенесенный финал Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" состоится на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу" 9 декабря, но "Ривер Плейт" отказался играть в Мадриде.