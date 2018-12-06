Талалаев дисквалифицирован в Армении до июня 2019 года

Футбол 06 декабря 2018 21:50 Источник: Федерация футбола Армении Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер ереванского «Пюника» россиянин Андрей Талалаев дисквалифицирован до 31 июня 2019 года за оскорбление арбитра.

Такое решение было вынесено по итогам заседания дисциплинарного комитета Федерации футбола Армении.

2 декабря Талалаев оскорбил четвертого арбитра во время матча чемпионата между командами «Пюник» и «Гандзасар» (1:3). «Пюник» также обязан будет выплатить штраф в размере 25 тысяч драм (около 17 тысяч рублей).

После 17 туров «Пюник» занимает в турнирной таблице чемпионата Армении третью строчку.